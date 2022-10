5 benefícios exclusivos do mel para a saúde

O mel é um líquido xaroposo que as abelhas fazem do néctar das plantas. Amado em todo o mundo por sua doçura e sabor, ele é usado em diversas receitas e ainda desempenha um papel importante em muitos remédios caseiros e tratamentos de medicina alternativa.

O cheiro, a cor e o sabor do mel variam de acordo com o tipo de flor de que é feito, por isso existem inúmeras variedades disponíveis.

Confira, abaixo, alguns benefícios únicos do mel para a saúde:

Contém uma variedade de nutrientes

O mel é essencialmente açúcar puro, sem gordura e apenas vestígios de proteína e fibra. Ele contém pequenas quantidades de alguns nutrientes, mas a maioria das pessoas normalmente não consome mel suficiente para que seja uma fonte dietética significativa de vitaminas e minerais. Ainda assim, vale a pena notar que o mel é rico em polifenóis – que são compostos vegetais que promovem a saúde.

Rico em antioxidantes

O mel de alta qualidade – que é minimamente processado, não aquecido e fresco – contém muitos compostos vegetais bioativos importantes e antioxidantes, como flavonóides e ácidos fenólicos. Variedades mais escuras tendem a oferecer mais antioxidantes do que variedades mais claras.

Melhor para os níveis de açúcar no sangue do que o açúcar normal

Pesquisadores descobriram que o mel pode aumentar os níveis de adiponectina, um hormônio que reduz a inflamação e melhora a regulação do açúcar no sangue. Há também algumas evidências de que a ingestão diária de mel pode melhorar os níveis de açúcar no sangue em jejum em pessoas com diabetes tipo 2. No entanto, embora o mel possa ser um pouco melhor que o açúcar refinado para pessoas com diabetes, ele ainda deve ser consumido com moderação.

Pode melhorar a saúde do coração

O mel também pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. De acordo com um estudo, o mel pode ajudar a baixar a pressão arterial, melhorar os níveis de gordura no sangue, regular os batimentos cardíacos e prevenir a morte de células saudáveis. Além disso, o mel cru normalmente contém própolis, ajudando a melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Promove a cicatrização de queimaduras e feridas

O tratamento tópico com mel tem sido usado para curar feridas e queimaduras desde o antigo Egito. A prática ainda é comum hoje. O mel também é um tratamento eficaz para úlceras nos pés relacionadas à diabetes, que são complicações graves e que podem levar à amputação. Além disso, pode ajudar a tratar outras doenças da pele, incluindo psoríase e lesões de herpes.