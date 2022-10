5 dicas nutricionais para equilibrar os níveis de açúcar no sangue

Os picos de açúcar no sangue ocorrem quando um açúcar simples, a glicose, começa a se acumular na corrente sanguínea. Em pessoas que sofrem de diabetes, no entanto, trata-se de uma incapacidade do corpo de usar glicose em sua função. Portanto, se você é diabético, é necessário manter seus níveis de açúcar no sangue sob controle o máximo possível para ajudar a prevenir complicações de saúde graves e de longo prazo.

As atividade físicas são muito importantes para um estilo de vida saudável. Além disso, se você seguir um plano de refeições saudáveis, poderá manter o nível equilibrado. Com isso em mente, compartilho 5 dicas nutricionais:

Escolha os alimentos certos

Ao ter uma dieta equilibrada e evitar alimentos ricos em açúcar, carboidratos simples e excesso de gorduras saturadas, uma pessoa pode controlar seus níveis de açúcar no sangue e insulina. Portanto, evite o consumo deste tipo de alimento.

Invista nas proteínas

Consumir alimentos ricos em proteínas pode ajudar a reduzir o aumento dos níveis de açúcar no sangue e mantê-lo constante por um longo período de tempo. Tente equilibrar o consumo de carboidratos com gorduras saudáveis, proteínas e vegetais nas refeições.

Tenha um estilo de vida saudável

Concentre-se em ter um estilo de vida saudável em vez de apenas uma dieta saudável. Coma frutas, muitos vegetais e grãos integrais. Opte por laticínios sem gordura e carnes magras. Limite os alimentos que são ricos em gordura e açúcar.

Fique de olho nas vitaminas

A vitamina B6 pode ajudar uma pessoa com diabetes a equilibrar seus níveis de açúcar no sangue. Pesquisadores associaram o consumo de vitaminas B2 e B6 a um menor risco de diabetes tipo 2, de acordo com um estudo apresentado na Nutrition 2019.

Beba água!

Beber bastante água ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue dentro de faixas saudáveis. Além disso, evita a desidratação que ajuda os rins a eliminar o excesso de açúcar pela urina. Beber mais e mais água regularmente pode diminuir o açúcar no sangue e reduzir o risco de diabetes.