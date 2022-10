5 efeitos da solidão para a saúde

A solidão pode ser um grande mal para a nossa saúde. O estado, sentimento ou percepção de isolamento pode ser auto-induzido por alguns, bem como uma consequência da realidade à sua volta. Seja qual for o caso, a solidão pode ser psicológica, física e sociologicamente debilitante para a saúde de uma pessoa.

Ao longo dos anos, vários estudos de pesquisa foram realizados para entender os efeitos colaterais da solidão. Abaixo, compartilho alguns destes resultados:

A solidão pode acelerar o processo de envelhecimento

Você sabia que sentir-se infeliz, deprimido ou solitário pode acelerar o ritmo do envelhecimento ainda mais do que o ato de fumar, por exemplo? De acordo com um artigo de pesquisa na revista Aging-US, os pesquisadores deduziram que os humanos não envelhecem apenas com base em fatores físicos. A velocidade com que eles podem envelhecer também depende de seu estado mental e status social.

A solidão pode dobrar o risco de diabetes tipo 2

Por mais surpreendente que pareça, um novo estudo publicado no Diabetologia, um jornal da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, indica que sentimentos de solidão podem estar ligados a um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. O estudo explica que a solidão pode levar a um estado crônico e, às vezes, prolongado de angústia. Estes podem desencadear a resposta fisiológica ao estresse do corpo.

“Embora os mecanismos exatos não sejam totalmente compreendidos, acredita-se que essa resposta desempenhe um papel central no desenvolvimento do diabetes tipo 2 por meio de mecanismos como a resistência temporária à insulina provocada por níveis elevados de cortisol. Não apenas isso, também pode levar a mudanças na forma como o comportamento alimentar é regulado pelo cérebro. Devido a isso, uma pessoa solitária pode apresentar um apetite aumentado por carboidratos, levando a níveis elevados de açúcar no sangue”, demonstra o estudo.

A solidão pode aumentar o risco de problemas cardíacos

A solidão não faz bem para o coração – nem emocionalmente, nem fisicamente. Um estudo de 2016, publicado no British Medical Journal, indica que relacionamentos sociais ruins foram associados a um aumento de 29% no risco de incidentes de defeitos cardíacos congênitos e um aumento de 32% no risco de acidente vascular cerebral.

A solidão está associada ao declínio cognitivo

Um estudo citado pelo International Journal of Geriatric Psychiatry analisou uma provável ligação entre solidão ou isolamento social e declínio cognitivo. Após um período de acompanhamento de 3 anos, descobriu-se que eles estão realmente conectados. Níveis mais altos de solidão e isolamento social foram relacionados à diminuição das funções cognitivas dos participantes.

Como lidar com a solidão?

Bem, agora que você tem uma boa ideia de como o sentimento de solidão afeta alguns aspectos de sua saúde geral, é importante que faça o possível para mudar esse cenário. Tente sair com mais frequência e faça novas conexões se os antigos amigos parecerem distantes demais. Afaste-se do círculo vicioso das redes sociais e do mundo virtual que pode deixá-lo isolado da realidade. Delicie-se com hobbies ou atividades que você gosta, pratique a gratidão e construa uma rotina saudável para sentir-se mais feliz.