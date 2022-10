5 exercícios para manter o cérebro ativo e saudável

As pessoas geralmente relacionam demência ou Alzheimer com pessoas mais velhas. No entanto, há estudos que mostram que essa doença pode começar a se acumular no cérebro humano já aos 20 anos. Então, se você está nessa faixa etária, é importante se cuidar!

Pensando nisso, compartilho 5 exercícios benéficos para o cérebro e que podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer:

Yoga

Além do bem-estar que essa atividade proporciona, acredita-se que o risco de desenvolver a doença de Alzheimer pode ser reduzido com uma sessão de apenas 20 minutos de Yoga. Atividades como essa ajudam a melhorar a função cerebral, a memória e o foco. Além de, é claro, combater o estresse.

Jardinagem

Você também pode praticar jardinagem para melhorar a saúde do cérebro. Concentrar-se nos detalhes desta atividade pode ajudá-lo a se sentir melhor e a diminuir os pensamentos negativos, o que é muito bom para a mente. As pessoas que praticam jardinagem relatam sentir-se mais relaxadas e satisfeitas.

Dança

De acordo com um estudo de 2003, que foi publicado no New England Journal of Medicine, a dança pode retardar o aparecimento da demência. Essa atividade estimula também os exercícios mentais, fortalecendo a memória e tornando mais simples para o cérebro armazenar informações.

Caminhada

Além de ser benéfica para sua saúde física, a caminhada também ajuda a melhorar suas capacidades mentais. Você pode caminhar enquanto realiza tarefas pela casa, indo à mercearia nas proximidades ou simplesmente no seu jardim. Ele ajuda a dar ao cérebro mais oxigênio, aumentar a energia e melhorar o humor e a função cognitiva.

Taichi

O Taichi é um treino que consiste em uma sequência de movimentos lentos e constantes, combinados com respiração profunda. Essa técnica, também chamada de “meditação em movimento”, melhora a coordenação e é benéfica tanto para a saúde física quanto mental.