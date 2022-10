5 fatores a considerar na hora de escolher um hotel pet friendly

O turismo pet friendly já é uma realidade entre os viajantes do mundo inteiro. Os turistas estão, cada vez mais, considerando a ideia de levar seus cães para viver aventuras e se divertir em um roteiro de férias. E no Brasil não poderia ser diferente. Segundo uma pesquisa realizada pela Booking.com, 46% dos viajantes brasileiros levam em consideração os locais “amigos dos animais” na hora de reservar uma hospedagem.

Porém, receber pets em locais públicos, compartilhados com pessoas, com e sem pets, ainda é algo muito novo no Brasil e no mundo e requer alguns cuidados para que estabelecimentos e clientes consigam conviver amigavelmente.

Pensando nisso, a VaiComPet compartilhou algumas dicas para quem está pensando em cair na estrada com seu pet nas próximas férias. Confira!

Verifique o porte aceito

É importante checar a política do hotel em relação aos pets. Alguns só aceitam animais de pequeno porte, por exemplo. Outros cobram uma taxa à parte para a estadia deles. Vale conferir esses detalhes na hora da reserva para evitar qualquer surpresa no check-in!

Saiba quais os serviços oferecidos

Opte por hotéis e pousadas que oferecem algum tipo de serviço para o pet. Há desde empreendimentos que disponibilizam kits com produtos de higiene, comedouros, bebedouros e caminhas, até aqueles que vão além e incluem recreação.

Verifique a estrutura da hospedagem

Alguns empreendimentos hoteleiros se intitulam pet friendly, porém aceitam pets apenas na acomodação, restringindo seu acesso às áreas comuns. Portanto, vale a pena checar o quanto a estrutura do hotel está realmente liberada para o cão e o quanto ela estará preparada para atendê-lo de forma adequada. Há pousadas que oferecem até piscina e circuitos de diversão para os pets!

Segurança em Primeiro Lugar

A segurança é um fator essencial a se ter em mente antes de escolher um hotel ou pousada pet friendly. É preciso saber se o espaço onde o pet irá circular é fechado, evitando assim o risco de que o mascote fuja ou saia para ruas e avenidas. Da mesma forma, vale avaliar a estrutura de isolamento de piscina ou lago em caso de pousadas com mais acesso à natureza.

Opte por destinos pet friendly

Na hora de escolher um hotel para uma viagem com pet, vale a pena avaliar a sua localização. Afinal, mesmo quem faz uma viagem de relaxamento, quer sair vez ou outra para uma refeição ou passeio. Busque opções de destinos que também tenham atrativos pet friendly para garantir um roteiro completo com o seu animalzinho.