5 filmes da Netflix inspirados em casos reais

“Baseado em fatos reais” – essa simples frase no início de um filme é o suficiente para deixá-lo ainda mais intrigante. Seja uma história de superação ou até mesmo um filme de terror, pensar que tudo aquilo de fato aconteceu, por mais que de forma um pouco diferente, chega a ser chocante e nos faz refletir sobre a vida.

Por isso, compartilho hoje 5 filmes inspirados em casos reais que você pode encontrar na Netflix ou em outras plataformas de preferência. Confira!

Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

O Soldado Que não Existiu

Em meio a Segunda Guerra Mundial, Ewen Montagu é um juiz, espião e oficial da inteligência naval da Inglaterra que planejou a operação Mincemeat, além de ser um dos dois agentes que a executou. Os dois oficiais de inteligência planejaram quebrar o controle mortal de Hitler sobre a Europa com um plano criativo e ousado. Na esperança de mudar o curso da Segunda Guerra Mundial e salvar dezenas de milhares de vidas, eles utilizaram um cadáver e documentos falsos para enganar as tropas alemãs.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga

O filme é um longa sobre a amizade real entre Anne Frank e Hannah Goslar. As duas, apesar de origens diferentes, continuaram sua amizade em uma Alemanha nazista. Frank era judia, já Goslar era considerada uma cidadã alemã. Apesar de ideologias impostas pela sociedade, Goslar continuou sua amizade sem preconceitos ou medos com Frank. O longa segue a visão de Goslar em torno de suas experiências e sua amizade com Frank, desde ao encontro entre as duas e o início de sua amizade, ao desencontro por conta de que Frank precisou se esconder e até ao encontro entre as duas, em um dos campos de concentração, Auschwitz.

Paternidade

No filme, após a esposa morrer no dia seguinte ao parto, Matt (Kevin Hart) imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai.

Os 7 de Chicago

Baseado em uma história real, o longa “Os 7 de Chicago” acompanha a manifestação contra a guerra do Vietnã que interrompeu o congresso do partido Democrata em 1968. Ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes. No total, dezesseis pessoas foram indiciadas pelo ato.