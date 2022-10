7 benefícios do consumo de espinafre para a saúde

Os possíveis benefícios para a saúde do consumo de espinafre incluem melhorar o controle da glicose no sangue em pessoas com diabetes, diminuir o risco de câncer e melhorar a saúde óssea. Além disso, este vegetal fornece minerais e vitaminas que podem conferir uma série de benefícios.

Abaixo, compartilho mais informações sobre os benefícios deste alimento:

Gerenciamento de diabetes

O espinafre contém um antioxidante conhecido como ácido alfa-lipóico, que estudos sugerem que reduz os níveis de glicose, aumenta a sensibilidade à insulina e previne alterações oxidativas induzidas pelo estresse em pacientes com diabetes.

Prevenção do câncer

Espinafre e outros vegetais verdes contêm clorofila, um pigmento que dá às plantas sua cor verde. Pesquisas sugerem que a clorofila pode ter propriedades anticancerígenas e que as pessoas que comem dietas ricas em vegetais verdes podem ter uma incidência menor de desenvolver câncer.

Gestão da asma

Comer uma dieta rica em frutas e vegetais pode ajudar a reduzir a gravidade dos sintomas da asma e diminuir o risco de ataques. Antioxidantes, como vitamina C, vitamina E e betacaroteno, podem ajudar na função pulmonar – e o espinafre contém todos os três.

Baixando a pressão arterial

Devido ao seu alto teor de potássio, o espinafre pode ajudar no controle da pressão alta e na redução dos efeitos do sódio no corpo. Além disso, uma baixa ingestão de potássio pode ser um fator de risco tão potente para o desenvolvimento de pressão alta quanto uma alta ingestão de sódio.

Saúde óssea

Cientistas encontraram uma ligação entre a baixa ingestão de vitamina K e um maior risco de fratura óssea. O consumo adequado de vitamina K é importante para uma boa saúde. O espinafre atua como um modificador das proteínas da matriz óssea, melhorando a absorção de cálcio e evitando que ele seja eliminado em grandes quantidades na urina.

Promove a regularidade digestiva

O espinafre é rico em fibras e água – características que ajudam a prevenir a constipação e promovem um trato digestivo saudável, fazendo com que seu intestino funcione bem.

Pele e cabelo saudáveis

O espinafre apresenta grandes quantidades de vitamina A, que modera a produção de óleo nos poros da pele e folículos pilosos. A vitamina A também é necessária para o crescimento de todos os tecidos corporais, incluindo pele e cabelo. Além disso, o espinafre é crucial para a construção e manutenção do colágeno, que fornece estrutura à pele e ao cabelo.