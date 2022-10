7 destinos para brasileiros que querem fazer um mochilão pela América do Sul

O “mochilão” nada mais é do que um estilo de viagem em que o turista combina diversos destinos próximos, empacota suas roupas em apenas uma mochila e sai para desbravar novos destinos que possuem conexões mais fáceis ou econômicas, como ônibus, trens ou companhias aéreas low-cost.

Segundo dados da Booking, 82% dos brasileiros entrevistados por eles afirmaram que a viagem é mais divertida quando a jornada também faz parte da aventura. E mesmo a incerteza de usar o transporte público em uma nova cidade com uma língua estrangeira é algo que dois terços dos brasileiros (66%) afirmam que vão apreciar.

Então, que tal se juntar à onda do mochilão? Tire a poeira da mochila que está guardada e venha conferir destinos imperdíveis para se aventurar nos países vizinhos:

Cartagena das Índias, Colômbia

A cidade de Cartagena das Índias está localizada às margens do Mar do Caribe e é a capital da região de Bolívar. A cidade tem vários arquipélagos e ilhas ao seu redor, que são verdadeiros paraísos litorâneos. Nesse destino, o turista desfruta de paisagens naturais que se misturam ao charme da arquitetura colonial e à agitação da vida noturna, um combo perfeito para um viajante mais descolado. Mas não se pode deixar de lado a incrível gastronomia e uma opção de passeio é ir conhecer alguns dos monumentos e marcos mais famosos da cidade enquanto prova tapas em bares e restaurantes ao longo do caminho.

Ilhas Galápagos, Equador

Descobertas em 1535 e inicialmente chamadas de “Ilhas Encantadas”, as Ilhas Galápagos são um paraíso na Terra. O local, que conta com 13 ilhas principais, 5 ilhas médias e 215 ilhéus e é casa para espécies marinhas e aves exóticas, foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade em 1978 pela UNESCO. Para visitar o destino, o turista deve estar atento às temporadas, já que os períodos de maior movimentação são entre meados de junho e começo de setembro e da metade de dezembro até o início da segunda quinzena de janeiro, momentos em que os Estados Unidos e os países europeus decretam suas férias escolares.

Macchu Picchu, Peru

O destino Machu Picchu, no Peru, é considerado uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno e atrai muitos olhares e desejos de viagens pela curiosidade que o local desperta. Em 1983, a região tornou-se um dos Patrimônios Culturais da Humanidade pela UNESCO e, atualmente, recebe aproximadamente 1,5 milhão de pessoas do mundo todo por ano.

Punta del Este, Uruguai

É por estar localizada no extremo sudeste do Uruguai que Punta del Este recebeu este nome. A cidade fica em uma longa península de areia, bosques e rochas e é um dos destinos turísticos mais importantes e populares do país. O clima ameno, com temperaturas que variam de 25 a 32 graus no verão, atrai viajantes que buscam se divertir, socializar e até, quem sabe, encontrar uma boa paquera. O acesso à cidade é bem descomplicado, já que está a apenas 130 km da capital Montevidéu e conta com um moderno sistema de transporte que inclui aeroportos, marina de iates, ônibus e táxis. Inclusive, dá para chegar ao destino saindo de carro do Brasil: Punta del Este está a apenas 225 km do Chuí, no Rio Grande do Sul.

Salar de Uyuni, Bolívia

O maior salar do mundo já se tornou popular entre os turistas brasileiros e, quem não foi, não pode deixar de ir. Localizado em Uyuni, o local possui mais de 10 mil km² e está a cerca de 3.500 metros de altitude. Além de ser um importante polo turístico para região e atrair pessoas também pela misticidade, é fonte de minerais como lítio, magnésio, potássio e sódio. Embora a maioria dos viajantes evite períodos chuvosos para iniciar uma jornada, no Salar de Uyuni essa estação tem suas vantagens. É que quando chove, o Salar se transforma no maior espelho do mundo, com uma beleza indescritível.

San Pedro de Atacama, Chile

San Pedro de Atacama mistura culturas antigas e viajantes de todo o mundo em uma antiga aldeia com ruas de terra e casas de adobe. Por lá, está localizado o Deserto do Atacama, um espaço onde se tem uma das melhores oportunidades no mundo para apreciar as estrelas quando a noite cai. Há, na cidade, diversas opções de hotéis, restaurantes e lojinhas, já que a economia do local gira em torno do turismo. Para quem visita, as atrações naturais do deserto mais seco e em maior altitude do mundo, como as Lagunas Altiplânicas, os Vales da Lua e da Morte, os Geyseres del Tatio, entre outros, são memoráveis.

Ushuaia, Argentina

O Fim do Mundo é uma expressão de conotação, por vezes, bastante negativa. Mas quando se trata da cidade de Ushuaia, que fica em um local que recebeu essa alcunha, o Fim do Mundo passa a ser um paraíso de gelo. A cidade turística argentina está no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul do continente. Descrita como uma cidade multicolorida pelo turismo local, Ushuaia tem a noite mais longa do inverno e o dia mais longo do verão da Argentina.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planejava viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 24.055 pessoas em 31 países e territórios responderam a um questionário on-line em agosto de 2021.