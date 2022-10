A boa escolha

Rememorei um fato curioso da final da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Chegamos à final com os anfitriões do torneio e, como eles também tinha o uniforme amarelo, a cor da camisa teve que ser definida por sorteio. E eles levaram essa.

Originalmente, o uniforme principal da Seleção brasileira era branco, e o segundo uniforme, amarelo. O primeiro uniforme, o branco, passou a ser evitado pela Seleção depois do fiasco na Copa de 1950, disputada no Brasil e vencida pelo Uruguai, que impôs uma derrota à nossa Seleção por 2 a 1 num Maracanã lotado. Jogamos de branco aquela final.

Dalí para diante, o amarelo passou a ser o nosso uniforme oficial. Mas os suecos venceram o sorteio a respeito da cor da camisa, o que nos forçaria a jogar de branco. Outra final de branco? Mais um fiasco à vista? O chefe da delegação brasileira naquele Mundial, Paulo Machado de Carvalho, foi até uma loja e comprou camisas azuis (uma das cores de nossa bandeira) e mandou bordar os números nas costas, amadoristicamente mesmo.

Ao chegarem ao vestuário, os atletas perguntaram: “Vamos jogar de amarelo?”. “Não”, ele respondeu, já percebendo o abatimento nos olhares dos atletas. Então, teve uma sacada genial: “Jogaremos de azul; a cor do manto de Nossa Senhora”. Os olhos de todos voltaram a brilhar naquela manhã de 29 de julho de 1958 em Solna, cidade vizinha à capital Estocolmo. E fomos para o jogo de cabeça erguida e confiantes.

No entanto, logo no início da partida, os suecos abriram o placar, anotando 1 a 0. O líder daquele time, Didi, o “príncipe etíope”, foi calmamente até o fundo das redes, onde repousava a bola, depois caminhou com ela embaixo do braço até o meio de campo com o olhar no chão. Entrevistado, certa vez, sobre o que vinha pensando enquanto caminhava com a bola, ele respondeu: “A cada passo que dei naquele instante, eu pensava como é que eu ia fazer pra ‘botar’ aquela bola nos pés do Garrincha porque só ele daria jeito naquele jogo”. Ele estava certo.

Didi deu saída com a bola e, instantaneamente, lanço-a para Garrincha na ponta-direita. Ele passou por dois marcadores, cruzou na área, a bola encontrou nosso centroavante, Vavá, e pelota foi beijar as redes adversárias. E adivinha! Ele fez de novo! A mesma jogada. Parecia replay. Naquela partida, Pelé anotou mais dois e Zagalo também deixou o dele. Sofremos mais um gol e o jogo terminou com o placar de 5 a 2 para o Brasil.

Contei essa história para nos lembrar que otimismo (o fato de os jogadores ficarem entusiasmados com a cor do uniforme) não faz vencedores. É preciso mais! É preciso talento, trabalho em equipe, principalmente, liderança, como a que Didi exerceu naquele dia. Uma outra final se avizinha. Não a da Copa do Mundo, mas muito mais importante: o segundo turno das eleições.

Sempre haverá torcida para este ou aquele candidato. Mas a escolha não pode se basear nisso; antes, é preciso notar como “joga” o candidato. Ele respeita as regras? Também é de bom alvitre observar como são seus companheiros de equipe? É uma turma boa? E o passado do candidato diz muito a seu respeito também. Opte, pois, não pela torcida, mas pela competência. Que sua escolha ajude o Brasil a ganhar.