A constância é a chave

Dia desses, assisti a uma reportagem sobre pequenos produtores de queijo na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Na matéria, uma família era visitada pelo mesmo repórter depois de 25 anos e mostrava o que havia mudado ali com o passar dos anos.

As crianças, duas meninas, cresceram e formaram-se, uma em medicina veterinária, o que fez com que a propriedade melhorasse o manejo do rebanho, e a outra, em bioquímica. “Queijo é química pura”, ela explicou. Além disso, a propriedade aumentou e as condições de ordenha se aprimoraram muito. Em determinado momento, perguntado sobre quantos queijos a família produzia, o proprietário respondeu: “15 queijos por dia”. “Mas é todo dia?”, indagou o repórter. A resposta foi sensacional: “Sim, porque onde pinga não seca”.

Achei a frase de um significado, de um conteúdo significativo incrível. Essas frases simples, coloquiais, trazem um peso enorme de sabedoria por meio da qual as pessoas simples do interior do Brasil orientam suas vidas. Com toda singeleza, a expressão desvenda a chave para o empreendimento bem sucedido: a constância. Quem oscila muito, de opinião, de ritmo, de lado, jamais floresce. Árvore que muda muito não cria raiz e, por isso, não dá fruto.

É na constância que podemos, de verdade, obter os resultados que desejamos em todas as áreas de nossas vidas. Às vezes, desanimamos em continuar um determinado comportamento porque não vemos resultados imediatos. Eu mesmo, com a luta que mantenho com a balança, às vezes me vejo desestimulado em continuar com o regime alimentar e com os treinos na academia. Mas, me lembro que “onde pinga não seca”. Está na constância de meus treinamentos e dieta o resultado que procuro, e persevero.

Quem quer enriquecer, por exemplo, tem que poupar e investir. Quando inicia a poupança, contudo, o poupador pode achar que os 100 reais que economizou não parecem que, de algum modo, mudarão a sua vida. Mas farão exatamente isso. No comportamento reiterado de economizar mensalmente é que repousa a riqueza. É preciso entender que a maior fortuna começa com o primeiro centavo economizado; que a maior torre, com o primeiro tijolo assentado; que a maior jornada, com o primeiro passo dado.

A resposta daquele pequeno produtor me tomou não apenas por conta da sabedoria nela contida, mas justamente porque sua vida era a evidência de que ele estava certo. A constância é o segredo. Uma outra reportagem que li mostrava um dado interessante: os 10 homens mais ricos do mundo casaram-se uma única vez. Eles enriqueceram porque são capazes de manter o casamento, a palavra, os acordos, os hábitos de poupança. Essa tenacidade não é inata; pode ser aprendida. Que tal eu e você nos tornarmos mais constantes na vida? Em todas as áreas. Certamente, teremos uma vida bem mais produtiva e frutuosa. Afinal, onde pinga não seca!