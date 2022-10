A dez dias da eleição, Lula e Bolsonaro aparecem empatados em nova pesquisa

A dez dias do segundo turno das eleições presidenciais, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados na mais recente pesquisa de intenções de voto divulgada pelo instituto Datafolha, na modalidade estimulada. No levantamento, o petista chega a 49% dos votos, enquanto o atual presidente soma 45%.

Considerando a margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos, os dois candidatos estão em posição de empate. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 1%.

A pesquisa mostra, ainda, que entre os eleitores que votaram em Simone Tebet (MDB), 34% migram o voto para Lula e 29% migram para Bolsonaro. Outros 21% afirmaram que não irão escolher entre nenhum dos dois.

Tebet foi a terceira colocada no primeiro turno das eleições, com 4% dos votos. No segundo turno, a candidata apoia publicamente o candidato do PT à presidência da República.

Entre os eleitores de Ciro Gomes, quatro colocado no primeiro turno, 33% migram o voto para Lula, 44% migram para Bolsonaro e 21% não migram para nenhum dos dois candidatos.

O instituto ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda (17) a esta quarta (18), em um levantamento encomendado pela Folha e pela TV Globo que está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

ESPONTÂNEA

Ainda na pesquisa, na modalidade espontânea, sem apresentar ao eleitor os candidatos que estarão na urna, Lula tem 47% e Bolsonaro, 44%. Indecisos aqui são 3% e brancos/nulos, 5%.