“A gente implora que as pessoas levem as crianças para vacinar”, desabafa Secretária de Saúde

“Tem a vacina, ela é gratuita, está a disposição e a gente faz esse apelo. A gente implora que as pessoas levem as crianças para vacinar”, esse é um apelo feito pela Secretária de Saúde, Izalba Albuquerque. O pronunciamento foi feito durante uma coletiva com a imprensa que aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), em Rondonópolis (MT). Devido a baixa procura por vacinas, neste sábado (22) acontece o “Dia D” de vacinação nas 60 unidades básicas de saúde do município das 7h às 11h e das 13h às 17h. Também haverá 85 locais para vacinar cães e gatos na cidade das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A Secretária ainda reforça que a quantidade de vacinas aplicadas está muito abaixo do mínimo esperado.

“Teremos todas as atividades que as unidades já realizam semanalmente para aqueles que não podem ir durante a semana. Teremos preventivo, aferição de pressão, pesagem das crianças, mas com foco na vacinação. Amanhã estaremos com todas as salas de vacinas abertas para vacinar todos, crianças, adultos que estejam com o cartão de vacina atrasados. A nossa meta é imunizar todos, especialmente as crianças de 0 a 5 anos, porque nós temos hoje casos de poliomielite em outros países. É uma doença muito grave, que quando não leva a óbito ela deixa sequelas. Temos sarampo e isso é muito preocupante” pontua Izalba.

A secretária deixa claro que vacinar é um ato de amor.

“Faço o apelo de Secretária de Saúde, de mãe, de cidadã. Vacinar é um ato de amor! Uma criança, ela depende do cuidado do pai, da mãe, de quem está com a guarda desse criança. Ela não pode ser penalizada pela negligencia de um adulto” ressalta ainda Izalba.

Ainda durante a coletiva, a Secretária deixou claro a preocupação com o calendário de vacina das crianças.

“Meningite, hepatite, febre amarela, todas as vacinas do calendário básico estão com baixa cobertura, ou seja, quando a cobertura vacinal cai a exposição das nossas crianças aos vírus aumentam, então é responsabilidade do pai cuidar e zelar pela saúde da criança. Quando ele não leva, ele está expondo o filho a essas doenças” finaliza Albuquerque.