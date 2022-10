Abertas inscrições para estágio no TRT e varas do trabalho em Mato Grosso

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo unificado para estágio supervisionado para a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Serão selecionados candidatos para o preenchimento imediato de vagas existentes, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até às 11h do dia 13 de outubro pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Esta edição traz como novidade o aumento no valor das bolsas. O benefício, que antes era de R$ 857,42 para nível superior, agora será de R$ 1.078,59. Para nível médio, as bolsas passaram de R$ 571,62 para R$ 771,17. Os selecionados vão receber ainda R$ 9,90 de auxílio-transporte por dia trabalhado.

A seleção prevê vagas para várias áreas de formação, como Direito, Tecnologia da Informação, Comunicação Social. A carga horária é de cinco horas diárias e 25 semanais.

Inscrições

O candidato deverá acessar o site www.ciee.org.br. No rodapé, procure por “Processos Seletivos”, clique em “Órgãos Públicos”. Depois, é só localizar a logomarca do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

No ato da inscrição deverá informar a localidade em que deseja exercer as atividades.

Provas

As provas serão realizadas pela internet até 13 de outubro. O candidato acessará a prova com o login e senha cadastrados durante o ato de inscrição. Ao se conectar ao sistema de acesso à prova, o candidato receberá, via SMS ou e-mail, o código de confirmação para liberação da prova on-line.

As provas objetivas on-line tanto para o ensino superior quanto médio serão compostas de 20 questões, sendo cinco de língua portuguesa, cinco de noções de informática, cinco de raciocínio lógico e cinco de conhecimentos específicos (para ensino superior) ou conhecimentos gerais (médio e técnico).

O gabarito e o espelho estarão disponíveis em 14 de outubro, no site do CIEE.