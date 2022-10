Mais um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (15) em Rondonópolis – MT. Desta vez, um veículo Palio terminou capotado.

Segundo informações repassadas pelo condutor do micro-ônibus, ele seguia pela avenida Tiradentes, que estava com o sinal aberto, quando o condutor do Palio cruzou pela rua Otávio Pitaluga.

O motorista do Palio estava consciente, saiu do veículo sozinho, mas recebeu atendimento médico do Samu. Já o condutor do micro-ônibus não se feriu.