Acusado de agressão e crimes sexuais, empresário Thiago Brennand é preso em Dubai

O empresário Thiago Brennand, de 42 anos, foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes. O milionário estava foragido desde o dia 27 após ter sido flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes em academia em São Paulo.

A informação foi confirmada pela delegada Ivalda Aleixo, do Departamento de Capturas da Polícia Civil de São Paulo. A delegada afirmou que segue em contato com a embaixada do Brasil no país do Oriente Médio e também com a Interpol, para que o trâmite de trazer o empresário para São Paulo seja realizado.

“Recebi a informação de que havia sido preso às 21h de ontem. Passei a madrugada tentando apurar melhor como foi a prisão, quem prendeu, onde está e quando será trazido para o Brasil. Como ele declarou que estava em Dubai, ficou mais fácil encontra-lo. A polícia de lá conduziu, mas teve a participação do setor brasileiro da Interpol”, informou Aleixo.

Até o momento, não há detalhes de onde e como Brennand foi localizado.

No domingo (9), o empresário milionário publicou vídeos na internet em que se diz “perseguido” e “vítima de uma cruzada midiática”. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo no dia 27 de setembro, acusado de agredir a modelo Alliny Helena Gomes em uma academia localizada em um shopping de São Paulo.

Os vídeos foram publicados por Brennand e apagados na segunda-feira (10). Nas publicações, ele critica a imprensa, o Ministério Público de São Paulo, a ex-promotora de Justiça Gabriela Manssur e a advogada Dora Cavalcanti. Além disso, o empresário reprova ainda a série de denúncias contra ele. “Não prejudicam minha biografia”, disse.

Em outro momento do vídeo, ele dizia estar tranquilo e chegou a negar que estivesse fugindo da Justiça brasileira. “Estou absolutamente tranquilo, não estou fugindo”, afirma. “Vamos ver se uma pessoa como eu, politicamente perseguida, se o mundo civilizado percebe ou cai na balela da imprensa.”

A decisão judicial de determinar a prisão preventiva atendeu ao pedido do Ministério Público de São Paulo e se deu após Brennand não ter se apresentado no prazo de dez dias determinado anteriormente pela Justiça, que se encerrou no dia 23 de setembro. Após o caso de agressão, o empresário deixou o país rumo a Dubai, nos Emirados Árabes.