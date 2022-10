Acusado de roubar joalheria é preso com mais de R$ 17 mil e diversas joias de ouro

Policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) prenderam, na noite desta quinta-feira (13), um homem de 27 anos com mais de R$ 17 mil em espécie e vários objetos de ouro, em Cuiabá (MT). O suspeito ainda tinha um mandado de prisão em aberto pela Justiça do Ceará por roubo a uma joalheria.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Rotam, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Cuiabá, flagrou o homem em atitude suspeita.

Assim que viu aproximação dos militares, ele correu para dentro de uma residência e tentou pular o muro dos fundos em seguida. No entanto, acabou sendo detido pelos militares.

Aos policiais, ele alegou que era o proprietário da casa e que portava apenas umas porções de substância análogas à maconha para uso próprio.

Durante varredura, a Rotam encontrou uma bolsa com a quantia em dinheiro, braceletes, pulseiras, relógios e correntes com pingentes de ouro sem nota fiscal. Os policiais identificaram no nome do indivíduo um mandado em aberto por roubo a uma joalheria no estado do Ceará.

Diante dos fatos, o suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.