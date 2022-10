Adolescente de 15 anos atira e fere três estudantes em escola pública

Um adolescente de 15 anos atirou, nesta quarta-feira (5), contra três estudantes em uma escola estadual da cidade de Sobral, no interior do Ceará. A informação foi confirmada pela Santa Casa de Sobral. O município está localizado a 231 quilômetros da capital Fortaleza.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, os estudantes chegaram ao local baleados. Dois deles foram atingidos na cabeça, um está entubado em estado grave e o outro, também atingido na mesma região, está consciente e foi levado para tomografia. O terceiro estudante foi atingido na perna e a equipe de traumatologia avalia o estado de saúde.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o adolescente, suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio em uma escola estadual, foi apreendido com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), que seria familiar do jovem.

Segundo a pasta, o jovem foi apreendido nesta quarta-feira (5), após ação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Sobral.

De acordo com o depoimento concedido pelo jovem na Delegacia Municipal de Sobral, o adolescente havia premeditado o ato após ser vítima de bullying. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas e encaminharam as vítimas até uma unidade de saúde.