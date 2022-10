Adolescente tenta vender o próprio sangue para pagar por smartphone

Uma adolescente com 16 anos de idade tentou vender o próprio sangue a um banco de coleta no distrito indiano de Uttar Dinajpur, no estado de Bengala Ocidental — onde este tipo de doação é remunerada. O plano da garota era usar o dinheiro para pagar por um smartphone que havia encomendado via internet.

De acordo com a revista India Today, o aparelho comprado pela jovem custava 9.000 rupias indianas — o equivalente a R$ 571.

Em declaração à publicação, um funcionário do banco de sangue explicou que a equipe do local desconfiou quando a garota exigiu dinheiro em troca da doação.

A partir daí, ela foi encaminhada ao setor de pediatria do hospital.

Em conversa com os profissionais do departamento, ela contou que o smartphone seria entregue em breve. Por isso, a ideia dela era doar o sangue e arrecadar o dinheiro para pagar pelo aparelho.

A publicação não informa se os responsáveis pela adolescente foram acionados após o esclarecimento dado pela jovem.