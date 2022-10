Ah, o poeta!

Hoje é dia do Poeta e da Poetisa. Cinéfilo que sou, extraio muitos dos pensamentos que aqui publico dos filmes já assisti. Lembrei-me hoje de “Contato”, película de Robert Zemeckis (só podia ser dele) e estrelado por Judie Foster e Matthew McConaughey (como é que se pronuncia isso, hein!?).

O roteiro foi adaptado da obra homônima de Carl Seagan, o cientista e pesquisador que popularizou a astronomia nas décadas de 1970 e 1980 com o programa televisivo “Cosmos”, e busca nos dar uma ideia de como seria nosso primeiro contato com uma inteligência alienígena. “Que isso tem a ver com poeta, Vanzeli?”, você pode estar perguntando. Calma! Eu chego lá!

Na trama, recebemos um sinal de Veja, a estrela mais brilhante da constelação de Lira, que, basicamente, nos dá a planta para construirmos uma máquina que nos levará até lá. Construída a máquina (tô encurtando a prosa, tá!?), a cientista interpretada por Foster é lançada numa viagem astral incrível, passando por diversos “buracos de minhoca” (aquele conceito da ponte de einstein-rosen que a gente nunca entende direito), e em cada um deles ela enxerga um mundo diferente.

Em uma dessas “paradas”, ela se depara com uma nebulosa indescritivelmente linda e diz ao rádio para o pessoal que ficara na Terra: “Meus Deus, que lindo! Vocês deviam ter enviado um poeta!” (agora cheguei ao poeta!). Ela estava certa! O poeta consegue enxergar o mundo de um modo único. Eles têm filtros intelectuais e emocionais dos quais somos desprovidos. Eles veem com a nitidez mais clara possível os acontecimentos de nossa vida, de nossa história, de nossa existência.

Ah, os poetas! Em verso ou prosa, desvendam-nos mundos que não pensávamos existissem. Conseguem traduzir em palavras o inefável; verbalizam o intangível; descrevem o abstrato. Poesia é arte criadora. Não é sem razão que Deus fez tudo apenas falando. Os poetas também criam em suas obras. Conduzem-nos a lugares jamais pensados, e confundem-nos em lugares já antes conhecidos por nós. Em uma descrição poética, a gente pensa: “será que estamos falando do mesmo lugar?”.

Dizem que um amigo do poeta Olavo Bilac lhe pediu para redigir um anúncio para a venda de sua propriedade, já que o poeta a conhecia. Ele escreveu: “Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda”. Meses depois, perguntado por Bilac se a venda já havia se realizado, o amigo lhe respondeu: “Nem pensei mais em vendê-la depois do que você escreveu. Não sabia que possuía tão belo lugar”.

Para você, leitor, deixo uma de minhas poesias mais preciosas. Em tempos de “mensalão”, “petrolão” e dinheiro na cueca, a poetisa brasileira Elisa Lucinda compôs o texto abaixo que, em prosa, pode nos ajudar muito na decisão que se avizinha. Boa leitura!

SÓ DE SACANAGEM

(Por Elisa Lucinda)

Meu coração está aos pulos! Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais.

Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz.

Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e dos justos que os precederam: “Não roubarás”, “Devolva o lápis do coleguinha”, “Esse apontador não é seu, minha filhinha”. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste: esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará.

Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear: mais honesta ainda vou ficar. Só de sacanagem! Dirão: “Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo o mundo rouba” e eu vou dizer: Não importa, será esse o meu carnaval, vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão: “É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal”. Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? IMORTAL! Sei que não dá para mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar pra mudar o final!