Alterado, ex-marido invade casa e agride grávida com socos e pontapés

Um homem de 20 anos foi preso na noite deste sábado (15) após invadir a casa de ex-convivente no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis – MT, e agredi-la com socos e pontapés. Além da vítima estar gestante, os dois filhos do casal estavam na casa.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências, a vítima afirmou que o ex, com quem tem dois filhos, chegou até a casa dela e tentou agarrá-la. Ele ainda entrou e pegou uma das crianças a força, mas ela conseguiu tirar dos braços dele, já que o suspeito estava muito alterado.

Em seguida, ele começou a quebrar porta, revirar a casa, estragar os objetos e agredi-la com socos e pontapés. Ele a ameaçou de morte.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem no local o suspeito empreendeu fuga, pulando os muros de outras casas.

Ele foi detido e encaminhado a 1ª Delegacia. Segundo consta no BO, ele estava visivelmente alterado, com comportamento agressivo chutando as graves da viatura e ameaçando a ex-convivente a todo momento.