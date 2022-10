Alunos recebem orientações sobre regras e segurança no trânsito

A Escola Estadual São José Operário, localizada na Avenida Bandeirantes, na Vila operária, estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAT) no sentido de criar eventos informativos periódicos sobre o trânsito, e repassar informações através de palestras desenvolvidas por ‘Agentes Amarelinhos’ no sentido de informar, orientar e conscientizar os alunos sobre os perigos do trânsito, e o respeito que se deve ter pela legislação.

A professora Edima Severino da Silva, que é uma das coordenadoras do evento “Semana do Trânsito na Escola”, juntamente aos também coordenadores, Adriana, Tássio e Ronaldo, falou que o objetivo do evento, é conscientizar as crianças quanto a importância de se portar como cidadão responsável no trânsito, respeitando a legislação, evitando acidentes e o mais importante preservar a vida.

Ainda segundo a professora, pelo menos 26 alunos do 3°ano C, estão participando do evento, que conta com a participação de agentes de trânsito da Setrat (amarelinhos), que vão até a escola fazer palestras informativas e orientativas sobre regras de trânsito, cuidados e respeito à legislação.

“Para nós realizarmos esse trabalho, todos os dias trocamos ideias com os plantonistas do Setrat. Eles vêm até a escola, falam com os alunos e os orientam quanto aos perigos do trânsito, os inúmeros riscos de acidentes por conta da negligência, falta de atenção e desobediência à sinalização/legislação”, explicou.

Por entender se tratar de um assunto pertinente e que envolve o dia a dia de praticamente todas as pessoas da comunidade independente de idade, a diretora da escola, Regiane Pradela da Silva Bastos, resolveu acatar as sugestões dos seus colaboradores e realizar esse evento que ocorre não apenas em situação pontual, mas sobretudo corriqueiramente, já que o tema é recorrente e precisa ser tratado e debatido constantemente com as crianças, que serão os adultos do futuro e estarão na condição de usuários, condutores de automóveis, ou mesmo como ciclistas e ou pedestres no trânsito, e precisam então estar a par das obrigações de cidadão de conhecer a legislação, respeitar a sinalização e o ordenamento de trânsito, respeitando sobretudo a vida.

A professora Edima agradeceu a parceria com a Setrat e elogiou o desprendimento dos agentes que vão com muita competência e amabilidade até a escola falar com os alunos orientando-os sobre as regras e sinalização, bem como a necessidade de observar e respeitar a legislação vigente.