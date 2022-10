Antes do crime | Assassino conversa com vítima e depois a surpreende com tiro no rosto

As investigações da Polícia Civil apontam que antes da jovem Marciele Glória da Silva, 23 anos, ser assassinada os suspeitos conversaram com a vítima. O crime aconteceu no domingo (2), em Primavera do Leste (MT). Conforme informações, a vítima fazia parte de uma facção criminosa na cidade de Paranatinga (MT) e estava em Primavera para ‘tentar mudar de vida’.

O delegado responsável pelo inquérito, Allan Victor, explica que dois suspeitos chegaram em uma moto em frente da casa da vítima, onde o passageiro desceu do veículo, conversou com Marciele e a surpreendeu após sacar um revólver e atirar no rosto da garota.

O suspeito ainda efetuou outros disparos.

As investigações ainda apontam que os criminosos ainda lavaram as mãos no banheiro da casa da vítima, onde ficaram alguns pingos de sangue.

Antes de fugir, o passageiro da moto pegou o celular de Marciele. Ele e o comparsa fugiram.

Marciele é natural de Paranatinga e estava morando em Primavera há aproximadamente cinco dias para tentar ‘mudar de vida’.

A Perícia informou que no local do crime não foi encontrado nenhum projétil e a vítima apresentava três perfurações aparentemente provocadas pelos disparos de arma de fogo.