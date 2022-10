Após voto, prefeito José Carlos do Pátio diz que Lula vence no 1º turno

O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) votou por volta das 14 horas deste domingo (2) no Sesc, em Rondonópolis. ‘Lulista’ convicto, Pátio disse acreditar em uma vitória já no primeiro turno.

“Eu acredito que o presidente Lula ganha no primeiro turno nesta eleição. Porque o eleitor do Lula, é igual ao eleitor do Zé do Pátio, é silencioso e calado. Ele [o eleitor] vai dar o resultado agora, na urna”, afirmou o prefeito de Rondonópolis.

Mesmo otimista, Pátio reconhecesse que essa é uma eleição acirrada. “Realmente existe uma discussão se a eleição termina do primeiro turno. Aqueles que votam no Lula estão vindo para votar, para definir no primeiro turno, enquanto aqueles que votam no Bolsonaro vão votar e tentar protelar a eleição para mais 20 dias”.

O prefeito de Rondonópolis ainda chamou a atenção para tranquilidade que tem sido o dia de votação. “Acirrou [a votação], mas acirrou de forma democrática, sem nenhum tipo de transtorno, pelo que tô vendo na rua”.