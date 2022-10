Aprenda a estar preparado para as oportunidades da vida

Você entra em um elevador e dá de cara com o Barack Obama, que já te pergunta quem é você e o que você faz. Você está a 10 segundos de impressionar uma das pessoas mais influentes do mundo ou voltar para casa com uma história para contar, de como conheceu essa pessoa global no elevador e deixou a chance escapar por entre seus dedos. O que você faz agora? Essa é uma das confrontações que Roberto Kovalick faz nessa obra multidisciplinar intitulada “Seja Inesquecível!”, que se propõe a ensinar-nos como transcender a “normalidade” da vida cotidiana, agindo de modo excelente em cada situação corriqueira.

A proposta é dominar a linguagem corporal e verbal, usando a neurociência para expressar ideias e encantar qualquer público, características que com certeza constituem-se em um mega diferencial nas relações humanas e nas oportunidades, inclusive as de negócios. E como não poderia ser diferente, a obra aponta antes de qualquer outra coisa a importância do preparo.

Você deve estar preparado para cada situação. Isso requer esforço, estudo, entusiasmo, e uma busca constante por aprimoramento pessoal. Não há outra forma de se destacar em um universo de bilhões de indivíduos senão usando o contraste, ou seja, sendo diferente dos demais. Quer uma diferença maior que estar preparado em um mundo de despreparados? Quer um destaque maior que ser estudioso e aplicado em um mundo de pessoas displicentes e entediadas?

Isso me lembra muito o filme “Uma mente brilhante” vivido nas telinhas por Russell Crowe, o ator de “Gladiador”. Em determinada cena do filme todos os rapazes estão paquerando a moça mais bonita da festa, e o personagem principal formula a ideia de que essa moça só vai dar atenção àquele que aos contrários dos demais a desprezar, fazendo-a buscar a aprovação daquele que é o único que parece não lhe dar o devido valor.

Há uma máxima de que a melhor maneira de não ser morto por um leão é não entrar na arena. Sim, é verdade. Se o objetivo é se manter seguro, com certeza o melhor é ficar bem longe dos holofotes. Mas se você quiser se destacar você vai precisar entrar na arena, enfrentar o leão, e mais, sair vivo.

Temos que abandonar de vez a falsa ideia do milagre utópico. A expectativa de que um dia a “sorte” nos alcançará. Não existe sorte, existe preparo e oportunidade. E as oportunidades são criadas por quem está devidamente preparado. Trata-se 100% de suas escolhas e atitudes, e 0% de sorte.

Quem não tem coragem para se esforçar o suficiente pode atribuir tudo à má sorte para justificar sua preguiça, mas no jogo da vida o que manda é o resultado. Como está o seu resultado? Você está plenamente satisfeito? Está se dedicando 100% para alcançar seus objetivos?

Desde que o mundo é mundo sempre houve 1% de pessoas comprometidas o suficiente com seus sonhos para transcender o comum para fazer algo extraordinário, trazendo melhoria de vida para os outros 99% de pessoas que permaneceram fazendo tudo como antes. Basta pensarmos que enquanto Santos Dumont se esforçava noite e dia para inventar o avião, o restante continuava apostando nos carros, nas charretes, ridicularizando os sonhos “ingênuos” daquele jovem sonhador. E quantas pessoas hoje são transportados por essa “ideia absurda” de voar? Enquanto muitos insistiam em produzir velas, alguém acreditava ser possível iluminar o mundo com energia elétrica, se esforçando para ver seu sonho realizado, sob críticas e zombarias da horda ignorante, que depois se beneficiaram com a invenção.

Exemplos não faltam. O futuro está sendo construído exatamente agora, não pelos 99% preguiçosos e covardes que querem manter tudo como está, mas pelo 1% que acredita no impossível. Agora, nada disso cairá do céu. Muito suor, muitas lágrimas, muitos cálculos, muitas anotações, e milhares de milhares de páginas lidas, relidas e estudadas. E agora, o que você decide para o seu futuro? Você tem dois caminhos a seguir, e precisa escolher um deles. A vantagem é que o passado te ensina a qual destino leva cada um deles. Sejamos buscadores, procurando sempre, sempre…