Atirador esportivo flagra assalto a companheira e dispara dez vezes contra suspeitos

Um atirador esportivo presenciou a mulher sendo assaltada e disparou cerca de dez vezes contra os suspeitos, em frente a uma farmácia no bairro Vila da Saúde, na zona sul de São Paulo.

A mulher havia estacionado o veículo, no qual estavam o marido e as duas filhas, e foi até a farmácia. Ao voltar, foi rendida por dois suspeitos armados, que queriam levar o carro.

Um deles foi até o banco do passageiro, em que estava o marido da vítima, que é atirador esportivo. Nesse momento, ele atirou contra o suspeito, que ficou gravemente ferido.

De acordo com a polícia, o acusado foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da região. Após ver a cena, o outro suspeito fugiu do local do crime.

O casal e as filhas, de 8 e 10 anos, não sofreram ferimentos. Eles foram levados à delegacia, onde o homem entregou a arma. O advogado da família apresentou os documentos de permissão de uso, e todos foram liberados.

Agora, a polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos outros suspeitos envolvidos no crime.