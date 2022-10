Ativistas jogam sopa de tomate no quadro ‘Girassóis’, de Van Gogh

Ativistas do grupo Just Stop Oil protestaram jogando sopa de tomate em uma famosa obra do pintor holandê

.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (14), na Galeria Nacional de Londres, no Reino Unido, onde a obra Girassóis está exposta.

“O que vale mais: arte ou vida? Vale mais que comida? Mais que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do planeta e das pessoas?”, disse uma das ativistas durante o ato.

“Combustível é algo inacessível a milhões de famílias que passam frio e fome. Elas não podem nem esquentar uma lata de sopa. Enquanto isso, plantações estão com problemas. Milhões de pessoas estão morrendo em chuvas, incêndios florestais e seca extrema”, continuou ela ao ser abordada por um dos seguranças do local.

A obra Girassóis é datada de 1889 e protegida no museu por um vidro, que evitou prejuízos à pintura. Já a moldura sofreu pequenos estragos.

O quadro é avaliado em cerca de 84 milhões de libras, algo em torno de R$ 500 milhões. As ativistas foram presas por danos criminais e invasão agravada, revelou a polícia pelo Twitter.

Confira abaixo o momento do ataque com sopa, publicado pela página do grupo. “A criatividade e o brilhantismo humanos estão expostos nesta galeria. Ainda assim, nosso legado está sendo destruído pela falha do nosso governo em agir na crise do clima e do custo de vida”, diz a publicação.