Atletas apoiados pelo Governo de MT participam de campeonato mundial de Karatê-Do Tradicional

Atletas apoiados pelo Governo de Mato Grosso, por meio do Projeto Olimpus, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), se juntam à Seleção Brasileira de Karatê-Do Tradicional no início de novembro para os treinos de preparação para o 21º Campeonato Mundial ITKF de Karatê Tradicional. O evento internacional ocorre de 15 a 20 de novembro, em Kranjska Gora, na Eslovênia.

Ao todo, treze atletas mato-grossenses compõem a comitiva estadual que se juntará à seleção nacional. Desses, 10 contam com o suporte do Governo do Estado. Além das bolsas que recebem pela Secel, os karatecas também receberão apoio logístico, como as passagens aéreas para deslocamento em território nacional: de Cuiabá a Curitiba (PR), onde ocorre o treinamento, e também no retorno da competição, no trecho de São Paulo (SP) para Cuiabá.

“Nós entendemos a importância dos nossos atletas representarem o Brasil em um campeonato mundial. Fizemos questão de apoiar na logística dentro do Brasil e estamos na torcida. Esperamos, assim, contribuir com o desempenho da equipe e que eles entreguem o melhor na competição”, ressalta o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, David Moura.

Para o treinador Vladimir Zanca, o apoio do Governo de Mato Grosso é importante para a redução do custo da participação do atleta na competição internacional. “O investimento para uma competição deste nível é muito alto, então, além do benefício do Bolsa Atleta, essa ajuda com as passagens nacionais é muito importante”.

O karatê-Do Tradicional de Mato Grosso vem trazendo muitos títulos para o Estado há alguns anos, e em 2022 não foi diferente. No mês de setembro, a equipe mato-grossense participou do Campeonato Brasileiro, realizado em Fortaleza (CE), onde Mato Grosso se tornou campeão geral tanto na categoria júnior/juvenil quanto na categoria adulto. Esse resultado gerou a convocação dos atletas para o mundial na Eslovênia.

A equipe é composta por oito atletas “adulto” e cinco atletas “sub21” e “sub18”. De acordo com o treinador, o grupo está otimista com a participação no mundial.

“A nossa expectativa é grande. Temos atletas de ponta, experientes, que já conquistaram títulos em competições nacionais e internacionais. Nossos atletas estão sendo bem preparados em Cuiabá e passarão pelos treinos em Curitiba. Com certeza eles vão chegar e se apresentar muito bem no mundial”, avalia Zanca.