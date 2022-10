Atores morrem afogados em gravação de filme no México

Um incidente trágico interrompeu as gravações do filme Noches de Boda. Dois atores do longa-metragem morreram afogados durante as filmagens, que aconteciam na praia de San Miguel del Puerto, no sudoeste do México.

Segundo o jornal Mexico Daily Post, um grupo de dez figurantes foi à praia depois das gravações, e três entraram no mar sem considerar a força da água e a maré alta.

Ainda de acordo com a publicação, um dos homens foi encontrado com vida, mas os outros dois, não. As vítimas foram identificadas como Marco António N, de 46 anos, e Luís Manuel N, de 47. O corpo de Luís ainda não foi localizado pelas autoridades locais, mas as buscas continuam.

O filme Noches de Boda é dirigido por Osvaldo Benavides, que interpreta o personagem Dr. Mateo na série The Good Doctor. O longa também tem no elenco a atriz Ludwika Paleta, a Maria Joaquina da versão original de Carrossel.