Autor de feminicídio ocorrido em Rondonópolis é preso

O autor do homicídio qualificado de uma mulher, ocorrido no início deste ano, em Rondonópolis, foi preso nesta segunda-feira (17.10), no interior de São Paulo.

O homem, foi detido pela Guarda Municipal da cidade de Pedregulhos. Ele foi encaminhado à delegacia do município, após a equipe da guarda constatar pelo nome que havia uma ordem de prisão emitida pela Justiça de Mato Grosso.

O criminoso estava com um mandado de prisão preventiva decretado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, desde que a Polícia Civil concluiu a investigação que apontou o foragido como autor do crime que vitimou Valéria Alves de Melo, de 61 anos.

Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde ficará à disposição da Justiça para posterior recambiamento a Mato Grosso.

Crime

Em junho deste ano, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis concluiu o inquérito que investigou a morte de Valéria Melo, ocorrida no dia 06 de janeiro. A vítima foi encontrada em um quarto de um antigo motel, no bairro Jardim Eldorado. O corpo estava seminu e apresentava diversas marcas de agressões. O prédio foi transformado em quitinetes.

Após o exame de necropsia, a perícia realizada pela Politec-MT concluiu que a vítima morreu em decorrência de esganadura.

Conforme a apuração, o crime ocorreu durante um possível desentendimento entre a vítima e o autor. Desde a execução do crime, o autor estava foragido e a Polícia Civil de Mato Grosso vinha buscando por ele.