“Barão do bitcoin”, empresário de Mato Grosso morre

Morreu no último domingo (09) o empresário mato-grossense Alex Braga, um dos maiores investidores em criptomoedas do Brasil. Ex-morador de Lucas do Rio Verde, ele morava em Balneário Camboriú (SC) e teve o óbito confirmado pelo Portal do Bitcoin.

Ainda não está claro o local da morte, mas o esperado é que o empresário seja velado em Sinop nesta terça-feira (11). A morte do empresário foi divulgada pelos filhos nas redes sociais. A GKing Produções, uma empresa de assessoria de artistas, que tinha Alex como sócio-fundador, também lamentou o falecimento no Instagram.

“Grande homem, de coração bondoso e dono de sorriso e alegria contagiante. Sempre foi batalhador e adorava criar e inovar. Nos solidarizamos com a família e amigos e desejamos que nosso Deus conforte a todos nesse momento tão doloroso”, escreveu a empresa.

PIRÂMIDE

Em agosto, Han foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo. Foram autorizados pela Justiça pedidos de busca e apreensão em sua casa em um condomínio de luxo na cidade de Santana do Parnaíba (SP) e a investigação tem também como alvo Carla Moreia Han, esposa do suspeito.

A FX Trading ficou famosa entre grupos de investidores alguns anos atrás. A empresa prometia retornos de 10% mensais, tendo como chamariz o Bitcoin. A companhia afirmava que o lucro vinha de operações com derivativos envolvendo a criptomoeda e também a arbitragem entre corretoras (comprar em uma exchange por um preço menos e vender para outra por preço maior).

Após o colapso da pirâmide em 2019, Braga continuou no ramo das criptomoedas, promovendo a FX Trading relançada em Dubai com o nome F2 Trading. Ele também se envolveu com outras empresas suspeitas de pirâmide, como Myhash e Money Be Money. Um dos esquemas que ele promovia atualmente era a Metabiz, que vende pacotes de investimentos prometendo lucros de 270% ao ano.