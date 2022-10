Bolsonaro deve anunciar 13º do Auxílio Brasil a mulheres a partir de 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende pagar, a partir de 2023, 13º do Auxílio Brasil às mulheres beneficiárias do programa. Ainda neste mês, antes do segundo turno das eleições presidenciais, o chefe do Executivo anunciará a medida.

A iniciativa de Bolsonaro pode melhorar a aceitação dele pelo eleitorado feminino, público com quem o presidente ainda enfrenta resistência. Até 30 de outubro, data do segundo turno, a equipe do chefe do Executivo quer explorar o Auxílio Brasil na campanha para tentar garantir mais votos.

Para o ano que vem, o presidente já prometeu que, caso reeleito, vai manter o valor do benefício em R$ 600, mesmo que no Projeto da Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2023 apresentado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional conste que o Auxílio Brasil retomará o valor original de R$ 400 em 2023.

O Auxílio Brasil no valor de R$ 600 foi possível a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) no Congresso, em julho, que reconheceu estado de emergência no país até o fim deste ano em razão da elevação do preço dos combustíveis.

Segundo Bolsonaro, os R$ 600 serão pagos em 2023 a partir da taxação de lucros e dividendos de pessoas que ganham acima de R$ 400 mil por mês.