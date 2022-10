Bolsonaro venceu lula em 117 municípios do Estado

Ainda do resultado do primeiro turno destas eleições, o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, venceu seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 117 municípios de Mato Grosso. Os números comprovaram a vantagem expressiva apontada em todas as pesquisas eleitorais.

Em Mato Grosso, Bolsonaro chegou a 59,8% dos votos, que representam 1.102.781 votos. Lula teve 633.627 mil, 34,3%. O petista superou o atual presidente em apenas 24 cidades.

Abaixo alguns resultados:

Cuiabá

Bolsonaro 192.100 votos – 55,15%

Lula 127.067 – 36,48%

Rondonópolis

Bolsonaro 74.582 votos – 59,56%

Lula – 43.158 votos – 34,47%

Várzea Grande

Bolsonaro 75.663 votos – 52,96%

Lula 57.411 – 40,19%

Sinop

Bolsonaro – 58.474 votos – 72,16%

Lula 18.557 votos – 22,90%

Sorriso

Bolsonaro 35.904 votos – 70,16%

Lula 13.457 – 23,40%

Lucas do Rio Verde

Bolsonaro 25.571 votos – 70,37%

Lula – 9.278 votos – 25,53%

Nova Mutum

Bolsonaro 17.140 votos – 70,49%

Lula – 6.198 – 25,49%

Colíder

Bolsonaro 13.331 votos – 76%

Lula 3.328 – 18.97%

Guarantã do Norte

Bolsonaro 12.410 – 77,63%

Lula 3.024 – 18,92%

Peixoto de Azevedo

Bolsonaro 8.720 votos – 53,29%

Lula 6.893 – 42,13%

Matupá

Bolsonaro 6.661 votos – 69,59%

Lula 2.525 – 26,38%

Juara

Bolsonaro 12.201 votos – 71,67%

Lula 3.978 – 23,37%

Tangará da Serra

Bolsonaro – 34.774 votos – 67,69%

Lula 13.286 – 25,86%

Cáceres

Bolsonaro 21.730 votos – 46,78%

Lula 21.725 – 46,77%

Barra do Garças

Bolsonaro 18.492 votos – 55,70%

Lula 12.688 – 38,22%