Bombeiros | Projeto social de karatê que surgiu em Rondonópolis é lançado em Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou oficialmente o projeto social Karabom na região metropolitana de Cuiabá (MT), no Ginásio Aecim Tocantins. O projeto promove aulas de karatê-do tradicional para crianças e adolescentes com vulnerabilidade social.

“Nossa expectativa é expandir o Karabom para todo o estado de Mato Grosso. Somente em Rondonópolis já trabalhamos com mais de 3 mil crianças e formamos mais de 10 faixas-pretas que, inclusive, dão aulas para o projeto”, afirmou o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges.

“O projeto ajuda crianças carentes a se desenvolverem melhor por meio do karatê”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante. Além das aulas práticas, os alunos têm na grade do curso História do Bombeiro; Ética, Cidadania e Boas Maneiras; Moral e Civismo; Ordem Unidade; temas transversais de interesse coletivo, palestras, recreação e atividades militares.

“Comecei a fazer karatê porque sempre achei muito legal. Agora quero melhorar e alcançar a faixa preta. Quero [também] servir de inspiração para outras crianças. Pretendo representar Mato Grosso [em campeonatos] e trazer medalhas para o estado”, afirmou a aluna Maria Clara Campos Leite, de 12 anos.

Na capital mato-grossense, o curso é ofertado no 1º Batalhão Bombeiro Militar e Escola Estadual Militar Dom Pedro II – Presidente Médici. Já em Várzea Grande, as aulas são realizadas no 2º Batalhão Bombeiro Militar.

“O Projeto Karabom é aberto para toda sociedade, sem custo algum. Basta procurar um dos núcleos de treinamento para verificar a disponibilidade de aulas. É um projeto facilitador para aqueles que querem muito praticar o karatê, mas ainda não tiveram oportunidade”, reforçou o coordenador técnico do projeto, coronel Zanca.

O Karabom surgiu em 1999, por meio do 3º Batalhão Bombeiro Militar, em Rondonópolis. Cerca de 3 mil crianças, adolescentes e adultos foram beneficiados pelo projeto, inclusive com a participação em campeonatos regionais, estaduais e nacionais.

3ª Copa Chidori

A noite de sexta-feira também foi marcada pela abertura da 3ª Copa Chidori, primeira etapa do 33º Campeonato Estadual de Karatê-Do Tradicional, e uma homenagem aos atletas mato-grossenses que representarão o Brasil no 21º Campeonato Mundial ITKF de Karatê Tradicional, na Eslovênia.

“Temos muito a agradecer à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer que tem nos apoiado muito neste ano. Inclusive, estamos tendo apoio da secretaria para os atletas que vão participar do mundial na Eslovênia. É uma parceria muito forte, que tem sido de grande relevância para o karatê-do tradicional em Mato Grosso”, agradeceu o presidente da Federação de Karatê-do Tradicional de Mato Grosso, professor Clovis Astrissi.

“Tivemos recordes neste ano, com mais de R$ 70 milhões investidos na cultura e no esporte. Por meio das parcerias com as federações, associações e municípios, fazemos esse recurso chegar onde precisa. É um investimento muito bem feito que resulta em eventos como este, além de ver nossos atletas mato-grossenses conquistando excelentes resultados em todo país”, afirmou o secretário Jefferson Neves.