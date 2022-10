Brasil tem 14 candidatos que não receberam nem mesmo o próprio voto

Dos 27.977 candidatos que disputaram uma vaga para os cargos de deputado federal, estadual ou distrital nas eleições de 2022, 14 não receberam nem sequer o próprio voto, segundo apuração contabilizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Entre os nomes que deixam o pleito sem nenhum voto, José Eduardo Nascimento de Menezes (CE) e Nathaly Nascimento Chaves (PE), ambos do PROS (Partido Republicano da Ordem Social), lutavam por uma das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados.

Na disputa pelas Assembleias Legislativas dos estados, a incidência de candidatos sem voto é maior, com 12 ocorrências no pleito deste ano. O número mais expressivo de casos foi verificado em Roraima, onde cinco dos concorrentes não foram escolhidos por nenhum dos eleitores.

Entre os nomes, há ainda candidatos do Acre (2), Maranhão (1), Pernambuco (2), Rondônia (1) e Tocantins (1). Entre os não votados, Ambrozio de Moura Sousa (AGIR-AC) e Gonzalez Felipe Pereira Filho (DC-MA) foram os únicos que arrecadaram recursos.

Enquanto Ambrozio embolsou R$ 2.500 para a realização de sua primeira campanha eletiva, Gonzalez recebeu R$ 10.989,23 do diretório municipal do Democracia Cristã para participar de sua segunda eleição. Em 2020, ele conquistou 26 votos ao tentar uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Paço do Lumiar.

Conheça a lista completa dos candidatos sem voto nas Eleições 2022

Deputado Federal

Jose Eduardo Nascimento de Menezes (PROS-CE)

Nathaly Nascimento Chaves (PROS-PE)

Deputado Estadual

Ambrozio de Moura Sousa (AGIR-AC)

Ana Caroline Miranda Correia (Solidariedade-RR)

Dângelo da Silva Kotinski (PMN-RR)

Denis Dias Mendes (PRTB-TO)

Gonzalez Felipe Pereira Filho (DC-MA)

Jurandir Ferreira da Silva (AGIR-AC)

Klais Policarpo Lima (Solidariedade-RR)

Maria Ferreira Saraiva (Solidariedade-RR)

Marnizia de Souza Pedroza (AGIR-RO)

Swellen Camila Lima da Silva (AGIR-PE)

Thamires Otilia da Silva (PRTB-PE)

Williams Tomaz de Souza (PV-RR)