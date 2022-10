Brasil tem a maior queda do desemprego em um ano entre 40 países

O Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em um ano entre 40 países, de acordo com levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating. O indicador recuou de 13,1%, em agosto de 2021, para 8,9%, no mesmo período deste ano, uma redução de 4,2 pontos percentuais.

A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. O percentual é o menor apurado desde julho de 2015, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica, iniciada em 2012.

O RECUO DA TAXA DE DESEMPREGO

A diferença entre agosto de 2021 e agosto de 2022 (em pontos percentuais)

Alemanha – 0,5

Austrália – 1,1

Áustria – 0,7

Bélgica – 0,5

Brasil – 4,2

Canadá – 1,7

Chile – 0,3

China – -0,2

Colômbia – 2,5

Coreia do Sul – 0,6

Costa Rica – 3,4

Dinamarca – 0,7

Eslováquia – 0,7

Eslovênia – 0,4

Espanha – 2,2

Estados Unidos – 1,5

Estônia – 0

Finlândia – -0,2

França – 0,5

Grécia – 1,5

Holanda – 0,4

Hungria – 0,5

Índia – 0

Irlanda – 1,2

Islândia – 0,7

Israel – 1,5

Itália – 1,3

Japão – 0,3

Letônia – 0,9

Lituânia – 1,5

Luxemburgo – 0,6

México – 0,7

Noruega – 0,5

Polônia – 0,6

Portugal – 0,3

Reino Unido – –

República Tcheca – 0,4

Rússia – 0,6

Suécia – 2

Suíça – 0,7

Turquia – –