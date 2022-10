Buscas por jovem que desapareceu em rio são retomadas neste domingo

Um jovem identificado como André Felipe Silva Andrade, 21 anos, está desparecido após se afogar na tarde de sábado (01), no Rio Sepotuba, em Tangará da Serra-MT.

Conforme as primeiras informações, o jovem estava na localidade conhecida como Salto Maciel, ele tentou fazer a travessia e no meio do percurso veio a submergir duas vezes e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi informado sobre o afogamento e se dirigiu ao local, os mergulhadores realizaram buscas até as 18h e nenhum vestígio foi encontrado.

O jovem mora em uma residência localizado na Travessa II, do bairro Jardim Alto Alegre.

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (02).