Caixa atinge R$ 48,3 bilhões em contratos do Casa Verde e Amarela

A Caixa Econômica Federal atingiu a marca de R$ 48,3 bilhões em contratos de financiamento habitacional pelo Programa Casa Verde e Amarela em 2022. De acordo com o banco, que responde por 99% da execução do programa, 1 milhão de pessoas foram beneficiadas.

“Os resultados positivos são consequência de medidas adotadas em julho pelo banco, com base nas alterações sugeridas pelo governo federal e aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS”, afirma o banco em nota.

Entre as mudanças, estão o aumento do subsídio para famílias com renda até R$ 4.400 ampliação da renda familiar contemplada para até R$ 8.000 e aumento no prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos.

A ampliação do prazo permite redução no valor das parcelas dos financiamentos, que fica diluído ao longo de um período maior de amortização. Isso, segundo o banco, ajuda a estimular a compra de imóveis por meio do programa.

Custo para construir no Brasil sobe 0,56% em agosto, mostra FGV

Somente entre julho e setembro, R$ 19,3 bilhões foram aplicados nessa modalidade de financiamento, um resultado 36,4% superior ao do mesmo período de 2021 e 20,4% maior que o do segundo trimestre de 2022.

No crédito concedido às construtoras, destinado à produção de novas unidades habitacionais, foram aplicados R$ 3,8 bilhões no terceiro trimestre de 2022, um aumento de 71,7% em relação ao mesmo período de 2021 e 19,6% maior que o verificado no segundo trimestre de 2022.

Em julho, após aprovação do Conselho Curador do FGTS, a Caixa fez mudanças nas condições de contratação de financiamentos com recursos do Fundo, que incluíram a ampliação das faixas de renda permitidas.

Medidas de estímulo ao financiamento

• Ampliação do prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos nas concessões;

• Ampliação da renda familiar para até R$ 8.000,00;

• Aumento do subsídio para famílias com renda até R$ 4.400,00;

• Possibilidade de financiamento de imóveis novos de um dormitório.

Entre as exigências para participar do programa, é preciso ter renda bruta familiar mensal de até R$ 2,4 mil, e estar dentro de algum requisito de carência habitacional, como a habitação precária, coabitação, adensamento excessivo, ônus excessivo do aluguel, aluguel social provisório ou situação de rua.