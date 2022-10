Caixa lança programa de crédito para mulheres empreendedoras

Uma iniciativa para fortalecer as mulheres que desejam empreender e ter sucesso no próprio negócio foi lançada nesta segunda (17): a Caixa Pra Elas Empreendedoras. Trata-se de uma parceria entre a CEF (Caixa Econômica Federal) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que promete apoiar empreendedoras e colaborar para o desenvolvimento das microempresas, em cada fase do negócio. Só em crédito, a Caixa espera conceder R$ 1 bilhão para as mulheres.

Para impulsionar o empreendedorismo feminino, o Caixa Pra Elas Empreendedoras tem três objetivos principais: a formalização das mulheres como microempreendedoras individuais (MEI), a promoção da capacitação e o oferecimento de soluções de crédito customizadas. Ou seja, o banco e o Sebrae, juntos, vão dar uma força com o dinheiro para o investimento inicial, com a burocracia inicial e com a formação necessária para administrar o negócio.

As ações de atendimento às interessadas começam nesta terça (18), em todo o país. A primeira será em São Paulo, no Mega Polo Moda, no Brás, região central da cidade. Além das condições do empréstimo e atividades do Caixa Pra Elas Empreendedoras, também serão oferecidos os serviços de renegociação de dívidas Você no Azul, outros produtos da Caixa e orientações do Sebrae sobre empreendedorismo.

Do zero

As ações personalizadas da Caixa com o Sebrae são voltadas ao atendimento de todas as mulheres que querem empreender ou que já empreendem. Isso significa que mesmo quem ainda não tem um negócio próprio pode contar com o programa, tanto quanto empresárias mais experientes ou aquelas que desejam expandir sua empresa.

O banco informa que o atendimento nas agências também será realizado por mulheres, que foram capacitadas para esse serviço, e vão mostrar os principais canais do Sebrae, além de indicar as soluções da Caixa em crédito e serviços bancários.

Para a capacitação, as empreendedoras serão direcionadas a cursos online e por WhatsApp do Sebrae, assim como aos canais físicos e digitais do órgão. Elas ainda poderão acessar opções de crédito e os serviços bancários de que precisam, como a abertura de conta PJ (pessoa jurídica), disponibilização das linhas Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), Maquininha Azulzinha, Microcrédito, Antecipação de Recebíveis e Cartão de Crédito. Mais informações podem ser encontradas no site do banco.