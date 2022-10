Cansei do cansaço!

Final de semana chegando, pagamento na conta e adivinha: estamos cansados! Em vez de curtir, tomamos esse intervalo laboral que temos na semana para dormir, na maior parte do tempo. Bem, não é sem razão que estamos cansados. Em 24 horas, nosso coração bate 120 mil vezes, bombeando perto de 8 mil litros de sangue. Nossos narizes respiram 23 mil vezes, inspirando e expirando algo em torno de 550 metros cúbicos de ar. Comemos e digerimos 1,5 kg de alimento, em média (eu elevo essa média), e bebemos 3 litros de líquidos. Em um único dia, falamos 15 mil palavras (os homens; as mulheres, 16.500), movemos 750 músculos e exercitamos mais de 7 milhões de células cerebrais. Ufa! “Cansado” é o que é ser humano, ao que parece. Utilizar os termos “ser humano” e “fadiga” numa mesma frase é pleonasmo.

Além dessa parte biológica de nosso ser, as partes interiores trabalham mais ainda, especialmente nos dias atuais. Mente, vontade e emoção não descansam. Assediados que somos com um volume cada vez maior de informação (e de desinformação), nossa mente se ocupa o dia todo – e tô achando que não basta o dia todo para isto – de processar todos esses dados; nossa vontade é constantemente inundada por anúncios cada vez mais criativos e atraentes a dizerem-nos que precisamos de um carro novo, de uma casa nova, de uma calça nova (e eu sei bem do que estou falando!); e nossas emoções andam à flor da pele, com o volume de ataques e ódios que vemos destilados na política, no esporte, nas famílias, para onde se voltam nossos olhos.

Essa fadiga existencial nos consome e um final de semana, mesmo que prolongado, não é o suficiente para nos recobrarmos. A ideia que temos de descanso que, geralmente, está associada a dormir muito, ficar sem fazer nada etc, não está ajudando. Que fazer, então? Bom, eu tentei fazer uma nova abordagem sobre esse assunto, o descanso, e tem funcionado. Optei por seguir a orientação do livro de maior sabedoria já escrito, a Bíblia. Há 4 versos nela que muito nos dizem sobre recobrar as energias. Bora ler?

“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, as os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam” (Isaías 40:28-31).

Baseado nesse trecho, tenho buscado esperar mais em Deus, a pôr Nele a minha esperança. Antes, eu aguardava o próximo capítulo da novela, o próximo jogo do São Paulo (sim, sou são-paulino! Ninguém é perfeito); eu aguardava a próxima Copa do Mundo; o próximo salário; a próxima banda de sucesso. Parei de esperar por tudo isto. Cansa muito. Hoje, aguardo o Rei do céu, a vinda do meu Senhor.

Por favor, não vá pensando que este que lhe escreve seja alguma espécie de “santo sobre a terra”, alguma espécie de religioso hipócrita. Não! Sou um pecador e só isso. No entanto, fiz uma escolha e vivo bem com ela: eu espero em Deus! Isso tem me refeito. Claro que minhas pernas se cansam, e meus olhos, às vezes, mal conseguem se manter abertos. Mas meu coração está tranquilo e sereno porque é em Deus que eu espero. E convido você a fazer essa mesma escolha. Espere em Deus e tenha descanso afinal.