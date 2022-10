Carro com dois adultos e uma criança de três anos capota na Rodovia do Peixe

Mais um acidente foi registrado na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis – MT, na tarde deste domingo (16). Desta vez, uma criança de três anos estava dentro do carro e foi encaminhada ao Pronto Atendimento Infantil.

Segundo informações repassadas à reportagem no local, o condutor do veículo Renault seguia sentido Rondonópolis a Rodovia do Peixe quando no km 7, em uma curva, uma caminhonete tentou ultrapassá-lo e freou logo depois. Para não bater na caminhonete, o condutor tentou tirar, mas acabou rodando, saindo da pista e capotando.

O condutor foi socorrido com dores no peito e a criança aparentemente com uma escoriação no ombro.

O motorista da caminhonete não parou.