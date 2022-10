Carro com família capota na estrada de São Lourenço; duas crianças estavam no veículo

Um carro com quatro pessoas, incluindo duas crianças pequenas, capotou no final da tarde deste sábado (15) na MT-270, entrada para Fátima de São Lourenço, cerca de 2 km após a Cabeceira do Almoço. Uma das crianças, de apenas 3 anos, foi levada ao Pronto Atendimento (PA) Infantil com queixa de dor de cabeça.

O carro seguia de Rondonópolis sentido São Lourenço, quando o motorista perdeu o controle e capotou várias vezes o veículo. Ele conseguiu sair do carro e com a ajuda de outro casal virar o veículo que estava com as rodas para cima.

A mulher estava sem cinto e por isso teve alguns ferimentos, já as crianças estavam na cadeirinha de segurança e não tiveram ferimentos.

Testemunhas acreditam que o condutor tenha perdido o controle da direção devido ao piche no asfalto, já que diferente de outro trecho, este está sem cascalho por cima, deixando a pista escorregadia. Eles afirmaram ainda que o casal não estava em alta velocidade.