Carro com registro de roubo é apreendido e motorista preso por receptação

Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação de veículo durante abordagem no km-197 da BR-364, nesta segunda-feira (3), em Rondonópolis (MT).

A PRF estava realizando comando de fiscalização estática quando deu ordem de parada ao condutor do veículo Fiat/Pulse Audace Tf, cor cinza.

Foram solicitados os documentos do condutor e do veículo. Questionado a respeito de origem, destino e motivo da viagem, o motorista informou que estava vindo do Rio de Janeiro e indo para Cuiabá, onde reside, e que havia realizado a viagem para buscar o veículo que conduzia, objeto de compra pelo valor de R$ 45.000,00.

O motorista informou que o veículo foi adquirido por um anúncio do facebook, conversando só pelo aplicativo.

Considerando que o veículo foi adquirido por valor muito inferior ao de mercado, elevou-se a suspeita da equipe policial, o que motivou a realização de identificação veicular.

Em análise minuciosa dos elementos identificadores do veículo, foi possível identificar indícios de adulteração.

Foi constatado que o carro original possui registro de roubo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro no dia 26/09/2022.

O motorista disse que não sabe da procedência ilícita do carro.

Diante dos fatos, o motorista e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis para providências cabíveis.