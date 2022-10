Carro fica ‘partido ao meio’ após batida violenta com caminhonete no Anel Viário

Um grave acidente, que por muito pouco não acabou em tragédia, foi registrado no final da tarde desta terça-feira (11) no Anel Viário, próximo a Vila Mineira em Rondonópolis – MT. Apesar do estrago, todos os envolvidos saíram ilesos da batida.

Segundo informações repassadas pelo condutor da caminhonete, ele voltava do serviço com mais duas pessoas pelo Anel Viário, sentido Jardim das Flores, quando o condutor do veículo Gol, que seguia no sentido contrário, fez a conversão para entrar no bairro Vila Mineira. Não houve tempo de tentar desviar.

O impacto foi tão forte que o carro ficou praticamente partido ao meio. A única parte que não ficou destruída foi o local em que o motorista estava.

Ele saiu ileso, assim como os ocupantes do outro carro.