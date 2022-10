CDL realiza entrega dos prêmios da Liquidaqui 2022

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis promoveu a entrega dos prêmios da Liquidaqui 2022 aos ganhadores sorteados nesta edição. Entre os dais 01 e 17 de setembro, a campanha movimentou o setor varejistas e impulsionou as vendas em Rondonópolis em outros vinte municípios da região, com direito a show nacional do cantor Murilo Huff na festa de encerramento, no dia 25.

Para o presidente da CDL , Thiago Sperança, o momento foi o de coroar mais um ano de sucesso da Liquidaqui. “Acho que esse é o momento que encera a festa, a última ação da Liquidaqui, que é a entrega dos prêmios. Daqui pra frente é fazer os balanços, levantar os números e já pensar em 2023”, disse. “Desde o sorteio, por conta da papelada e questão documental, estamos entregando [os prêmios] agora. Todas as despesas são por conta da CDL e toda a campanha é regulamentada. A gente entrega para os ganhadores a custo zero”, ressaltou.

Para a edição 2023, o presidente da CDL adianta: a ideia é incrementar ainda mais o show de prêmios. “A premiação nos ainda precisamos melhorar. Tivemos algo grandioso, quase R$ 100 mil, fora os cupons do show nacional que foram doados, o que eleva a cerca de mio milhão investidos. Mas sabemos que para o ano que vem o desafio vai ser maior ainda. E vamos tentar melhorar ainda mais esses prêmios”, destacou.

Neste ano, foram mais de 500 mil cupons depositados na urna do sorteio do Mega Show de Prêmios. Dos prêmios principais da Liquidaqui 2022. “Quando me ligaram [da CDL] eu achei que fosse trote. Eu estava andando de moto, indo buscar minha esposa no trabalho. Na hora da ligação eu fiz até umas brincadeiras, depois vi que era sério. Foi minha esposa quem preencheu os cupons e depositou nas urnas do shopping. E graças a Deus deu tudo certo”, disse Carlos Eduardo Lima Silva, o vencedor da moto. “Eu vou ficar com ela [a moto], usar para o trabalho. Vai ser de uma ajuda e tanto. Eu não estava esperando, mas, graças a Deus, valeu a pena participar da Liquidaqui”, completou. Ele comprou na Nutty Bavarian e teve o cupom sorteado.

Marli Aparecida Pestana, cliente da Centrofarma foi a grande sortuda da noite e faturou o automóvel. “Naquele dia [do sorteio] eu tinha acabado de chegar do sítio, estava na casa do meu filho. E o meu filho estava no show. Aí ele me ligou e perguntou: “Mãe, você já olhou o seu whatsapp?”. Eu disse “não” e perguntei o porquê. Até assustei. Aí ele me disse que eu tinha ganhado um carro. Na hora eu fiquei pulando de alegria”, conta a ganhadora. “Aí depois outra pessoa me ligou e disse pra eu correr pra lá. E eu fui. Foi ótimo, uma alegria. Valeu a pena”, completa. A sortuda desta edição deixa, ainda, uma dica. “Preencher o cupom e colocar na urna. Eu sempre participou e toda vez eu preencho certinho e coloco. Tem que acreditar!”.

CONFIRA ABAIXO OS GANHADORES

VALES-COMPRA DE R$ 500

AILTON LARA VALE – COMPRA R$: 500,00 GAZIN MOVEIS HELINTON MACEDO DO NASCIMENTO VALE – COMPRA R$: 500,00 LUPO ALLINY CASSIANA MAGDA SAMPAIO VALE – COMPRA R$: 500,00 NÃO IDENTIFICADO BETO DOUGLAS DO NASCIMENTO VALE – COMPRA R$: 500,00 QUEIMÃO LUCAS DANIEL VALE – COMPRA R$: 500,00 SELARIA JACIARA MARILENE DE OLIVEIRA VALE – COMPRA R$: 500,00 FLAMBOYAN KETELY MAYARA TEODORO DA SILVA VALE – COMPRA R$: 500,00 TROPICAL SUPERMERCADOS JEFFERSON SANTANA VALE – COMPRA R$: 500,00 NÃO IDENTIFICADO MARIA APARECIDA DA SILVA VALE – COMPRA R$: 500,00 O BOTICARIO HENRIQUE ALVES DA SILVA VALE – COMPRA R$: 500,00 JOÁ MODAS MAURO SERGIO MENDES DA SILVA VALE – COMPRA R$: 500,00 ELETROMOVEIS MARTINELLO ANA CRISTINA A SILVA VALE – COMPRA R$: 500,00 TROPICAL SUPERMERCADOS GABRIEL PINHEIRO VALE – COMPRA R$: 500,00 JJ GUARÁ LUCIANO FERNANDES DE MORAIS VALE – COMPRA R$: 500,00 ECONOMIZE

TV DE 55’’