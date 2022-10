Ceni não garante permanência no cargo após derrota na Sul-Americana

O técnico Rogério Ceni não garantiu se permanece no São Paulo após ser derrotado por 2 a 0 para o Independiente Del Valle. O treinador deixou tudo em aberto e afirmou que irá analisar com calma seus próximos passos no clube.

“Hoje era um dia muito importante na história do clube, onde a gente podia ter mudado essa década de luta, mas de sofrimento. Lamentamos o torcedor que veio com muitas dificuldades, compareceu em um número muito legal, cantou, incentivou, e não sai aqui com título. Vão voltar sem o título, isso que mais dói. Gastaram, sofreram e não viu o São Paulo ser campeão. São coisas que vou pensar nos próximos dias. Tem dois jogos, mas vamos analisar com calma”, analisou o treinador.

O técnico já havia dito anteriormente que em caso de derrota poderia deixar o comando do clube. Além de ter afirmado por diversas vezes que o título deste sábado (1), seria de extrema importância para o futuro do São Paulo.

“Criamos boa chances de gols e não fizemos. O Del Valle controla bem a partida. Tivemos uma chance em chute fora da área. Sentimos o primeiro gol, tivemos nossas oportunidades. Podíamos ter empatado o jogo. O tempo foi passando, eles foram tendo mais ímpeto, tiveram mais posse e nossa chance diminuiu, foram rareando as oportunidades de gol. Saímos daqui sem nosso objetivo que era ser campeão – acrescentou”, completou o ex-goleiro.

Ceni renovou seu contrato com o São Paulo em julho até o final de 2023, e suas declarações colocaram em dúvida seu futuro no clube. Apesar disso, em momento algum a diretoria sinalizou que há interesse em troca no comando técnico.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (6), em partida contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro.