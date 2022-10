Cerca de 52% do algodão exportado em setembro pelo Brasil era de Mato Grosso

Mato Grosso enviou para o mercado externo 95,7 mil toneladas de algodão em pluma em setembro. O volume, considerado recorde se comparado aos anos anteriores, equivale a 51,86% das 184.51 mil toneladas exportadas pelo Brasil no nono mês de 2022.

As 95,7 mil toneladas de plumas exportadas por Mato Grosso em 2022, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério da Economia, superam as 76,01 mil toneladas enviadas pelo estado no mesmo mês em 2021 ao mercado externo.

“Esse cenário é reflexo da antecipação da colheita no estado, o que colaborou para o avanço do beneficiamento e, consequentemente, das exportações”, diz o Imea.

Share de Mato Grosso encolhe no algodão

Apesar de Mato Grosso ser responsável por mais da metade do algodão em pluma exportado pelo Brasil em setembro de 2022, ao se comparar com o período em 2021 verifica-se que o share do estado diminuiu 2,34 pontos percentuais.

Em setembro de 2021, a pluma embarcada por Mato Grosso representava 54,21% das 140,23 mil toneladas enviadas pelo Brasil ao exterior

A retração, explica o Imea, se deve a outros estados estarem ganhando espaço, como é o caso de Goiás e da Bahia nas exportações.

“Ainda, com a produção dos EUA (principal exportador mundial da pluma) comprometida, devido às adversidades climáticas que afetaram as lavouras do país, a demanda pela pluma brasileira e mato-grossense nesta safra tende a ser intensificada”, frisa o instituto.

O Imea destaca ainda que 76,53% da produção total de algodão colhido na safra 2021/22 em Mato Grosso já foi beneficiada, o que pode estimular um avanço das exportações nas próximas semanas.