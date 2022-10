“Ceva” em pesqueiro teria sido motivo para morte de pescador na Rodovia do Peixe

Um local de ‘ceva’, que é utilizado para armazenar o alimento no fundo do rio e atrair os peixes, foi o motivo da discussão que resultou na morte de Maxuel Rosa Pinto, 22 anos, e na tentativa de homicídio contra Fabiano de Araújo, 43 anos, no dia 03 de setembro na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis. O acusado de cometer o crime que tem 31 anos de idade foi preso nesta quarta-feira (05).

Ele deve responder por homicídio qualificado, tentativa e porte ilegal de arma de fogo. Ele já tem outras passagens pela polícia e pelo menos duas condenações.

O suspeito foi preso na Vila Goulart e estava com uma pistola 9mm, dois carregadores e 50 munições.

No dia do crime, Maxuel e Fabiano estavam em um barco pescando na região denominada “Volta Grande”, localizada às margens do Rio Vermelho quando o indivíduo saiu de trás de uma árvore com uma espingarda calibre 12 e uma pistola e efetuou vários disparos contra os pescadores.

Maxuel não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já a vítima Fabiano, embora atingida por quatro disparos, conseguiu chegar às margens do Rio e conseguiu ajuda e foi encaminhado ao Hospital Regional onde permaneceu internado por alguns dias.

O atirador teve a prisão preventiva decretada.