Ciclone deixa mais de 40 pessoas mortas nos Estados Unidos

Após causar destruição na Flórida, o furacão Ian perdeu força e chegou ao estado da Carolina do Sul como um ciclone. Mais de 40 pessoas morreram, mas esse número pode aumentar nas próximas horas.

A tempestade atingiu as proximidades da cidade de Georgetown com rajadas de até 140 km/h. O presidente Joe Biden disse que o furacão Ian “provavelmente vai ficar entre as piores tempestades do país” e que deve levar anos para a reconstrução das regiões atingidas.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, a previsão é que o Ian enfraqueça à medida que segue para o interior do país.

As chuvas e os ventos começaram antes de sua chegada à cidade histórica de Charleston, e nas redes sociais circulavam vídeos da cidade de Myrtle Beach inundada. “Esta é uma tempestade perigosa, que trará fortes ventos e muita água, mas o mais perigoso será o erro humano. Seja inteligente, tome boas decisões, monitore seus entes queridos e mantenha-se a salvo”, tuitou o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster.

Na Flórida, o dano material foi “histórico” neste estado do sudeste americano, com inundações sem precedentes, segundo o governador Ron DeSantis. Ian deixou ruas e casas alagadas e barcos que estavam atracados nos portos esportivos ficaram espalhados pelo chão.

Nesta sexta, em Kissimmee, não muito longe de Orlando, as autoridades cruzaram as áreas inundadas em barcos para resgatar os moradores presos em suas casas.

Na Flórida “acabamos de começar a ver o alcance da destruição”, disse o presidente Biden em um discurso. “É provável que esteja entre as piores (…) da história do país”.