Cinco atrações para conhecer no Panamá

Preços baixos, gastronomia variada, lojas cheias de produtos importados e o incrível canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico são alguns dos motivos para conhecer o Panamá, país que reúne ótimas oportunidades para compras, muita história, cultura, natureza e belíssimas praias.

O Panamá é o istmo que conecta a América Central e a América do Sul. Além de fazer fronteira com a Colômbia e a Costa Rica, tem acesso tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Mar do Caribe. Sua localização única proporciona experiências incríveis para os seus visitantes que encontram florestas tropicais, um deserto, praias espetaculares e uma capital cosmopolita cheia de vida.

Com tudo isso em mente, a Abreu compartilhou cinco atrações imperdíveis para conhecer neste país da América Central. Confira!

Canal do Panamá

Atração mais famosa do Panamá, o canal é considerado um milagre da engenharia e uma das 7 Maravilhas do Mundo Moderno. No centro de visitantes de Miraflores, a apenas 15 minutos do centro da Cidade do Panamá, é possível assistir a um documentário sobre a história do canal e observar os navios em trânsito a poucos metros de distância. Para ver o canal de outro ângulo e as novas e maiores eclusas, vá ao centro de visitantes de Água Clara, em Colón, a cerca de uma hora da capital.

Casco Antiguo

Este charmoso e vibrante bairro histórico é um Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco que conta com praças vibrantes e ruas pitorescas cercadas por edifícios coloridos. Os especialistas da Abreu ressaltam que o Casco Antiguo é ideal para caminhar, descobrir a história e a cultura, e desfrutar das melhores opções gastronômicas da capital. Além disso, é um popular point da vida noturna, repleto de bares, restaurantes, discotecas, além de diversas opções de casas de shows com música ao vivo que agradam todos os gostos.

Praias

O Panamá possui mais de três mil quilômetros de costa ao longo de ambos os lados do continente. Na costa do Pacífico, as praias possuem águas calmas, ventos quentes, vegetação exuberante e muito sol. Também estão lá os principais destinos de surfe do país. Com sorte, o visitante ainda pode avistar baleias jubarte. Na costa do Caribe, as praias possuem ondas mais calmas e ventos relaxantes. Ali estão algumas das ilhas mais belas do Panamá, como o arquipélago de San Blas e Bocas del Toro.

Vulcão Barú

Ponto mais alto do país, com 3.474 metros de altura, é o 12º pico mais alto da América Central e o único lugar do mundo de onde se pode avistar os oceanos Atlântico e Pacífico ao mesmo tempo. O vulcão tem sete crateras e diversas trilhas para caminhadas, sendo algumas de fácil acesso e outras bastante desafiadoras. De acordo com especialistas da Abreu, o local é ideal para ver o pôr do sol acima das nuvens.

Parque Nacional de Coiba

Devido ao acesso limitado à ilha, esta reserva marinha é um Patrimônio Mundial da Unesco e possui recursos naturais praticamente intocados. Atualmente, o parque marinho é uma das maiores diversidades biológicas do mundo. Ideal para mergulhar e ver arraias, baleias e tubarões-martelo, além de passeios de observação de baleias e caminhadas na floresta tropical.