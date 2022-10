Cinco benefícios do consumo de alho

Um dos alimentos mais antigos do mundo, o alho pertence à família Liliaceae – que inclui a cebola, o alho-poró e a cebolinha. O bulbo é a parte mais usada da planta de alho e normalmente é composto de oito a 20 dentes individuais, envoltos em uma pele branca.

Abaixo, você encontra alguns dos benefícios de seu consumo:

Pode reduzir o risco de ataques cardíacos

Muitas pesquisas se concentraram no potencial do alho para reduzir o risco de doenças cardíacas e ajudar a controlar os níveis de colesterol. Vários estudos sugerem que este alimento torne as plaquetas (as células envolvidas na coagulação do sangue) menos propensas a se aglomerarem e se acumularem nas paredes das artérias; isso significa que o alho age como um anticoagulante e, assim, reduz o risco de ataques cardíacos. O alho também pode diminuir a pressão arterial através de sua capacidade de alargar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua mais livremente.

Pode ter propriedades anticancerígenas

Os compostos sulfurados do alho foram estudados por sua capacidade de inibir células cancerígenas e bloquear tumores. Dito isto, muitas das evidências do alho em relação ao câncer de cólon, próstata, esôfago e renal são observacionais, mesmo que apenas um pequeno número de indivíduos tenham sido incluídos nos estudos.

Possui propriedades antimicrobianas e antifúngicas

O alho tem uma longa história de uso como combatente de infecções contra vírus, bactérias e fungos. Algumas condições da pele, como verrugas e picadas de insetos, também podem responder ao óleo de alho ou a um dente de alho cru esmagado.

Pode apoiar a saúde óssea

Estudos em animais sugerem que o alho pode minimizar a perda óssea aumentando os níveis de estrogênio em roedores fêmeas. Um estudo em mulheres na pós-menopausa encontrou um efeito semelhante quando uma dose diária de extrato de alho seco (equivalente a 2g de alho cru) foi consumida. Estudos também sugerem que o consumo de alho pode aliviar os sintomas inflamatórios da osteoartrite.